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06.11.2017 (17:44)

В Приамурском объединении ВВО формируют коллективный иммунитет перед прибытием молодого пополнения

В соединения и воинские части общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Приамурье, прибыло более 200 военнослужащих осеннего призыва.

В казармах установлены ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы для очистки воздуха закрытого типа. Проведена вакцинация 100 процентов личного состава с целью формирования коллективного иммунитета к простудным заболеваниям в подразделениях.

Команды новобранцев прибывают из регионов Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. С молодыми людьми проводятся мероприятия медицинского обследования, психологическое изучение и знакомство с военной службой. Ближайший месяц они посвятят изучению основ военной службы по руководством

опытных наставников-командиров. Весь период адаптации к новым условиям будет проходить под пристальным вниманием армейских психологов.

Всего же в ходе осенней призывной кампании соединения и воинские части, дислоцированные в Приамурье, пополнят около 1,5 тысяч новобранцев из разных регионов России.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Медицина , Пополнение
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