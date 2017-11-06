06.11.2017 (17:26)

В подразделении РХБ защиты Тульского соединения ВДВ приступили к изучению РХМ-5М

В Рязани в одной из воинских частей Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) приступили к изучению новой машины для подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты РХМ-5М.

Данный образец, принятый уже на вооружение, создан на унифицированном базовом шасси БТР-МДМ «Ракушка» и позволяет вести РХБ разведку местности в боевых порядках ВДВ.

Экипаж машины, состоящий из четырех человек, способен дистанционно обнаружить наличие отравляющих веществ в воздухе на маршрутах движения войск и в районах их сосредоточения с последующей передачей данных в автоматизированную систему управления войсками.

Новый образец оснащен современным автоматическим метеокомплектом, способным определить скорость ветра, его направление, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление, степень вертикальной устойчивости воздуха в реальном времени с последующим выводом данных на автоматизированное рабочее место командира машины.

Серийное производство РХМ-5М и поставка в войска спланирована на 2018 год.

Кроме того, в течении текущего года на вооружение подразделений РХБ защиты уже поступили 12 единиц РХМ-6 и шесть авторазливочных станций АРС-14КМ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице