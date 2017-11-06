06.11.2017 (16:53)

Представители США прибыли в Москву для участия в работе Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести

В Москву для участия в XXI пленарном заседании совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести прибыла делегация США во главе с сопредседателем Комиссии генералом ВВС США (в отставке) Робертом Фоглсонгом. Об этом сообщил начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

В составе делегации – директор Агентства Министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг, сотрудники агентства, члены и эксперты американской стороны Комиссии, представители Национального архива США.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет председатель Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Герой Советского Союза, генерал-полковник запаса Валерий Востротин. В ее составе – руководители и эксперты профильных структур Минобороны России, МИД России, других государственных, ветеранских и общественных организаций Российской Федерации.

XXI пленарное заседание совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести будет проходить с 7 по 9 ноября.

В ходе работы руководители и эксперты групп Комиссии обсудят вопросы установления судеб военнопленных и пропавших без вести в ходе Второй Мировой войны, войны на Корейском полуострове (1950-1953), во Вьетнаме, периоду «холодной войны», локальным конфликтам и боевым действиям в Афганистане (1979-1989), а также подведут итоги работы за год, в том числе по реализации решений, принятых в ходе ХХ заседания, которое проходило в Вашингтоне в мае 2016 года.

7 ноября члены американской делегации посетят Красную площадь в качестве зрителей Военного исторического парада в честь 75-й годовщины военного парада 1941 г. на Красной площади.

В этот же день для американской делегации проведут экскурсию по Музею войск противовоздушной обороны в г. Балашихе – единственный в Европе музей истории Войск ПВО. Там они познакомятся с уникальной коллекцией музея, насчитывающей более 16 тысяч экспонатов, 400 из которых – реальные образцы боевой техники и вооружения.

8 ноября в Главном управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации запланировано пленарное заседание. 9 ноября работа продолжится на Федеральном военном мемориальном кладбище и в парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

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