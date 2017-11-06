06.11.2017 (14:30)

В соединениях и воинских частях Балтийского флота идет подготовка к новому учебному году

В соединениях и воинских частях Балтийского флота идет плановая подготовка к новому учебному году. В ходе подготовительного периода проводится сложный комплекс мероприятий по подготовке вооружения и военной техники, обслуживанию и развитию учебно-материальной базы.

Запланировано проведение теоретических и практических занятий по изучению мер безопасности и сохранению здоровья военнослужащих в процессе боевой подготовки на полигонах и учебных местах.

В этот период особое внимание уделяется планированию мероприятий подготовки органов управления, соединений и воинских частей на новый учебный год с учетом опыта, приобретенного в ходе недавно завершившегося совестного стратегического учения «Запад-2017».

Весь подготовительный период специально сформированные комиссии будут осуществлять контроль за ходом подготовки к новому учебному году. Подготовительный период завершится проведением смотров готовности соединений и воинских частей Балтийского флота.

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