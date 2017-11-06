06.11.2017 (13:21)

ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России приглашает доноров всех групп крови

Для обеспечения требуемым количеством крови и ее компонентов госпиталю им. А.А. Вишневского на регулярной основе необходимы доноры всех групп крови. Забор крови и плазмы осуществляется по предварительной записи.

Кровь требуется для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, проведения трансплантаций, кардиохирургических операций, срочных медицинских процедур.

Прием проходит по адресу: г. Красногорск, поселок Новый.

Время приема: с 9-00 до 13-00.

Дежурная служба: 8(495)562-12-75, круглосуточно.

Донорами могут стать лица от 18 до 65 лет при отсутствии противопоказаний. При себе обязательно иметь паспорт.

Сдача цельной крови занимает не более 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) длится от 30 минут до полутора часов. Став донором, вы спасете не только чью-то жизнь, но и обеспечите пользу своему организму. Так, при каждой кровоотдаче потенциальный донор проходит полное лабораторное обследование с консультацией врача-терапевта. Это дает возможность всегда быть в курсе изменений в своем организме и вовремя обратиться ко врачу. Кадровые доноры, попавшие в экстремальную ситуацию, легче переносят кровопотери.

Существуют определенные требования, которые необходимо соблюдать перед кровоотдачей:

- накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную пищу, яйца и масло;

- перед кровоотдачей донору разрешен легкий завтрак и достаточное количество жидкости;

- за час до сдачи крови следует воздержаться от курения;

- за 48 часов нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

После сдачи крови необходимо некоторое время находится под наблюдением медперсонала. В течение дня старайтесь не подвергаться значительным физическим нагрузкам и хорошо питайтесь.

Госпиталь им. А.А. Вишневского предоставляет все льготы и привилегии, установленные Федеральным законом Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов» и Трудовым Кодексом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 186 Трудового Кодекса РФ в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день медицинского обследования донор освобождается от работы на предприятии (в учреждении, организации).

В случае если по соглашению с администрацией работник, являющийся донором, в день сдачи крови вышел на работу (за исключением работ, связанных с особыми условиями труда), то ему предоставляется по его желанию другой день отдыха с сохранением за ним среднего заработка.

При сдаче крови в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

Работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха.

Госпиталь им. А.А. Вишневского обеспечивает донора бесплатным питанием на базе своей столовой и выплачивает денежную компенсацию.

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