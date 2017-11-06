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06.11.2017 (13:06)

Ведутся опытно-конструкторские работы по созданию новых боевых разведывательных машин для Сухопутных войск

Войска разведки Сухопутных войск в скором времени получат боевую разведывательную машину на базе БМП-3. Об этом сообщил начальник разведки – заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск (СВ) по разведке генерал-майор Владимир Марусин.

«Сейчас открыты опытно-конструкторские работы, – сказал он, – и в скором времени мы получим боевую разведывательную машину на базе БМП-3, которая полностью отвечает нашим требованиям. Конечно, она отличается от БМП своей начинкой: там будут стоять новейшие технические средства разведки – РЛС, дальномеры, тепловизионные прицелы, даже комплексы беспилотных летательных аппаратов там предусмотрены».

По словам генерал-майора Владимира Марусина, основным достоинством этой машины является способность при выходе из строя спутниковой навигации спокойно определить свои координаты на местности. «Ведь никто не исключает, что в какой-то момент может отказать спутниковая группировка и придется действовать в автономном режиме», – добавил замначальника Главного штаба СВ по разведке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , ВВТ
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