06.11.2017 (13:01)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде приступили к переводу военной техники на зимней режим эксплуатации

Мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное на территории Волгоградской области, приступило к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на режим зимней эксплуатации.

Накануне подготовительного периода с личным составом соединения, привлекаемым для проведения работ по переводу вооружения и военной технике (ВВТ) на зимний режим эксплуатации, были проведены инструкторско-методические занятия, изучен порядок оборудования рабочих мест, руководящие документы по организации эксплуатации техники, сданы зачеты по требованиям безопасности при работах на образцах ВВТ.

Всего на режим зимней эксплуатации будет переведено более 1 тыс. единиц различной военной и специальной техники. При этом будет использовано более 15 тонн моторных и трансмиссионных масел, около 3 тонн пластичных смазок и более 35 тонн низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.

Для качественного перевода техники на зимний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы специализированные бригады по выполнению специальных работ.

По завершении сезонного технического обслуживания и началом нового учебного периода будет проведен смотр ВВТ соединения, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

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