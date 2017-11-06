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06.11.2017 (12:42)

В Армении военнослужащие ЮВО сдали кровь нуждающимся больным

Военнослужащие российской военной базы в Армении уже в 10-й раз добровольно сдали кровь и ее компоненты нуждающимся больным.

В городах Гюмри и Ереван военными медиками российского соединения и филиала окружного военного клинического госпиталя проводился забор крови у более 300 военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей на безвозмездной основе.

В среднем, каждый военнослужащий сдал порядка 200 мл, а опытные доноры – 350-400 мл крови. В общем было собрано более 100 литров крови и ее компонентов.

После проверки крови в лаборатории ее передадут в медицинские учреждения Республики Армения для оказания помощи нуждающимся жителям и больным.

В российском соединении в Закавказье Дни донора проходят с 2011 года и приобрели традиционный характер. Нынешняя акция в текущем году стала уже десятой по счету. В общей сложности за шесть лет в акции приняли участие более 2 тыс. человек, которые сдали порядка одной тонны донорской крови.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Медицина
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