06.11.2017 (11:40)

Мотострелки ЮВО приступили к переводу ВВТ на зимний режим эксплуатации

В мотострелковой бригаде 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Северная Осетия - Алания, будут переведены на зимний режим эксплуатации более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ).

Обслуживание техники проводится как в местах расположения бригады, так и в полевых условиях на полигоне Тарское. Данное мероприятие проводится дважды в год перед зимним и летним периодом обучения с целью подготовки узлов и агрегатов машин к жестким климатическим и высокогорным скалистым условиям использования ВВТ.

В ходе текущего обслуживания новой техники танков Т-90А, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3, артиллерийских орудий «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», задействованы модернизированные мобильные мастерские.

При проведении работ силами водителей и экипажей машин будет проделано до 50 технических операций на каждой штатной единице техники. Всего для обслуживания ВВТ будет использовано около 25 тонн различных видов горюче-смазочных материалов.

По завершении перевода комплексная комиссия соединения проведет смотр готовности вооружения и военной техники бригады ЮВО к эксплуатации в зимних условиях.

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