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06.11.2017 (10:55)

В ЧВВМУ прошел смотр спортивно-массовой работы

В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова (ЧВВМУ) завершилась проверка уровня физической подготовки военнослужащих, которую осуществила комиссия Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.

В течение нескольких дней офицеры и курсанты во главе с начальником ЧВВМУ контр-адмиралом Александром Гринкевичем, который с учетом возрастной категории признан одним из лучших спортсменов училища, сдавали нормативы по подтягиванию на перекладине, бегу на 60 и 100 метров, 1 и 3 километра, стрельбе из пистолета Макарова, военно-прикладному плаванию, преодолению полосы препятствий и марш-броску на 5 километров с автоматом.

По итогам проверки ЧВВМУ получило отличную оценку и по итогам 2017 года стало лучшим вузом ВМФ по физической подготовке.
Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Спорт , Военное образование , Черноморский флот
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