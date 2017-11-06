06.11.2017 (09:40)

Ансамбль песни и пляски ВКС дал 20 концертов во Франции

В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию создания авиационной эскадрильи «Нормандия-Неман», во Франции прошли гастроли ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил.

Всего было дано 20 концертов, которые проходили в театрах и культурных центрах различных регионов Французской Республики.

В программу ансамбля включены популярные военные песни («Полюшко-поле», «Эх, дороги», «На сопках Маньчжурии», «Смуглянка»), произведения мировой классики («Неаполитанская тарантелла», «Гордая прелесть осанки», Хор из оперы «Набукко»), русские народные песни («Вдоль по Питерской», «Стенька Разин», «Калинка»).

Многие произведения по просьбе публики исполнялись «на бис», а по окончанию концертов зрители приветствовали ансамбль продолжительными аплодисментами.

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