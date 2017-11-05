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05.11.2017 (19:44)

Первую партию современных вертолетов Ми-28УБ получит Минобороны России в ноябре

Первая партия современных вертолетов Ми-28УБ поставят Минобороны России в ноябре. Предприятие производитель согласно гособоронзака передаст Воздушно-космическим войскам 6 единиц. 

Ми-28УБ, разработанный для ВКС России, успешно прошел государственные испытания, по результатам которых был запущен в серийное производство на ростовском заводе в 2016 году. Наряду с основной ударной функцией новый вертолет может выполнять задачи по летной подготовке и обучению летного состава.

Главное отличие Ми-28УБ от классического "Ночного охотника" - двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора.

Ми-28УБ, как и его предшественник, сохраняет маневренность и способность выполнять боевые задачи в любое время суток, он может применяться для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск и противотанковой обороны. Вертолет обладает усиленной бронезащитой, отличается высокой боевой живучестью и оснащен обширным комплексом вооружения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Перевооружение , Гособоронзаказ
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