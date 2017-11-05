05.11.2017 (23:01)

В поселке Петро-Славянка делегация ДОСААФ России приняла участие в высадке первых саженцев будущего парка в честь военного духовенства России

В поселке Петро-Славянка Колпинского района делегация Межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области во главе с председателем Саидом Тулаковым приняла участие в высадке первых саженцев будущего парка в честь военного духовенства России. Согласно плану, парк будет включать в себя аллеи, названные в честь военных героев, моряков, олимпийцев и всех тех, кто прославлял нашу Родину.

Также в парке установили шестиметровый поклонный крест и заложен камень в ознаменовании начала строительства храма во имя Святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Санкт-Петербурга и русского воинства.

«Единым порывом и с добрым сердцем мы пришли сюда, чтобы высадить парк памяти. Иной раз люди забывают о героях, но когда мы молимся в церкви, всегда говорим «вечная память всем павшим героям, которые душу свою положили за други своя». Деревья в этом парке, будут стоять как свечи памяти о героях нашего Отечества», - сообщил архимандрит Алексий Ганьжин, председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Санкт-Петербургской епархии.

В высадке деревьев приняли участие представители Западного военного округа Министерства обороны РФ, правоохранительных учреждений Санкт-Петербургской Епархии, администрации Колпинского и Кронштадтского районов, общественных и патриотических организаций города.

Открытие парка также приурочено к Году экологии, пока высажено чуть более 130 деревьев, всего же планируется высадить 2017 растений.

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