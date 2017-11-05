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05.11.2017 (22:47)

В Саратовской области более 3 тыс. военнослужащих получили служебное жилье с 2013 года

В Саратовской области 3086 семей военнослужащих были обеспечены служебным жильем с 2013 года. 357 семей из числа военнослужащих, которые в настоящее время ожидают своей очереди на заселение в служебное жилье, временно получают денежную компенсацию за наем квартиры.

Также с 2013 года 833 военнослужащих реализовали свое право на обеспечение постоянным жильем,  из них более 560 военнослужащих получили непосредственно квартиры, 272 - воспользовались жилищной субсидией. В настоящее время 625 военнослужащих включены в систему обеспечения жильем в рамках накопительно-ипотечной системы.

На территории Саратовской области право военнослужащих на жилище реализует 5 отдел ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Жилье
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