05.11.2017 (13:44)

Минобороны оказало помощь семье в посещении места захоронения родственника в Румынии

Представительство Минобороны России по военно-мемориальной работе в Румынии оказало помощь семье Ревишвили из Москвы по вопросу установления места захоронения их родственника, Коробова Федора Петровича, 1903 г.р., погибшего в плену в сентябре 1944 года.

По итогам проделанной работы было установлено, что местом перезахоронения советского героя является российское воинское кладбище в городе Питешти уезда Арджеш.

4 ноября 2017 года при содействии сотрудников Представительства, внучка и правнук погибшего советского военнослужащего посетили место его захоронения, где совершили обряд поминовения.

Память Коробова Ф.П. увековечена на одной из братских могил на российском воинском захоронении в городе Питешти, где в восьми братских могилах покоятся останки 323 советских военнослужащих, фамилии 64 из них были установлены Представительством.

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