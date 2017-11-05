05.11.2017 (19:32)

В Калининграде прошла информационно-агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать!»

В течение двух дней на площади Победы в Калининграде гости мероприятия смогли посмотреть выставку современного вооружения, военной техники, образцов военной формы одежды специальных подразделений, новейшей экипировки и различных спасательных средств.

Все желающие ознакомились с тактико-техническими характеристиками бронетранспортера БТР-82А, зенитной ракетно-пушечной системы «Панцирь-С1», реактивной системы залпового огня «Град», крупнокалиберной пушки «Гиацинт»» и другой военной техники, состоящих на вооружении береговых и сухопутных войск БФ и ПВО флота.

На площади были развернуты армейские палатки с выставочными стендами и экспонатами об истории и современном состоянии Военно-Морского Флота, корабельных соединений и частей сухопутных и береговых войск, морской авиации и противовоздушной обороны БФ.

На концертной площадке выступили артисты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, а также вокально-инструментальная группа «Черные береты». В ходе акции также работал мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!», главная цель которой состоит в том, чтобы информировать общественность о возможностях современной армии и флота, продемонстрировать образцы современной техники и вооружения, а также рассказать о преимуществах контрактной службы, 4 и 5 ноября проходила также в Балтийске, Советске и Гусеве Калининградской области, где располагаются соединения и воинские части флота.

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