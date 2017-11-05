05.11.2017 (19:26)

Представители ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» представили «Систему подготовки подразделений по противодействию терроризму и борьбе с пиратством»

В рамках Тринадцатой Международной научно-практической конференции «Комплексная безопасность и физическая защита» представителями военного института (военно-морского) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» была представлена новая «Система подготовки подразделений по противодействию терроризму и борьбе с пиратством».

Уникальность Системы заключается в разработке новых комплексных упражнений, объединяющих в себе элементы боевой и физической подготовки, совершенствовании огневой подготовки со штатным оружием, реализации нового подхода к проведению тактико-специальных учений, – введению активного противодействия обучаемым с применением систем имитации оружия.

В качестве систем имитации были представлены электропневматические копии, максимально схожие по внешнему виду, массе и размерам с реальными образцами стрелкового оружия, и массогабаритные макеты оружия с установленными на них лазерными имитаторами стрельбы компании Лазервар. Применение систем имитации оружия позволяет повысить эффективность подготовки военнослужащих, снизить расходы на организацию и проведение учений, сократить привлекаемый инструкторский персонал.

Одной из особенностей предлагаемого подхода к подготовке подразделений по противодействию терроризму и борьбе с пиратством является организация и проведение в часы спортивно-массовой и культурно-досуговой работы военно-тактических и военно-спортивных игр с применением систем имитации оружия по определенным сценариям, целью которых является, используя приобретенные в ходе предшествующей подготовки навыки, выполнение мероприятий по охране и обороне военных объектов, противодействию терроризму и борьбе с пиратством.





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