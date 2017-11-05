05.11.2017 (19:02)

На Балтийском флоте празднуют День военного разведчика

В честь торжества в парке Победы в Калининграде у мемориала воинам-разведчикам прошел митинг и церемония возложения цветов в память воинам, которые погибли во время Восточно-Прусской операции.

В мероприятии приняли участие представители Балтийского флота, правительства Калининградской области, ветеранских и общественных организаций, юнармейцы, кадеты, студенты и школьники. После митинга состоялась встреча участников с гостьей - ветераном Великой Отечественной Войны, разведчицей Татьяной Архиповой-Эфрос. Она отправилась на войну добровольцем, вместе с группой «Гроза» 3-го Белорусского фронта была направлена в тыл врага недалеко от Инстербурга (ныне город Черняховск Калининградской области) и до января 1945 исполняла задания командования на территории Восточной Пруссии.

После завершения официальной части мероприятия состоялся показ реконструкции последнего боя радистки группы «Джек», Героя Советского Союза Анны Морозовой. Также прошли показательные выступлениями по рукопашному бою и фланкировке казачьими шашками.

В Доме офицеров Балтийского флота прошло торжественное собрание военнослужащих, посвященное Дню военного разведчика. Приказом командующего Балтийским флотом по итогам учебно-боевой деятельности ряд военнослужащих были поощрены грамотами и ценными подарками.

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