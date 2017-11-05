05.11.2017 (18:54)

5 ноября 1939 года приказом Наркома ВМФ СССР создана Ленинградская военно-морская база

5 ноября 1939 года приказом народного комиссара Военно-Морского Флота СССР адмирала флота Николая Герасимовича Кузнецова была создана Ленинградская военно-морская база (ЛенВМБ).

Исторически база была переформирована из Петроградской морской базы созданной в 1919 году приказом № 117 по флоту Балтийского моря. Первым начальником морской базы 29 марта того же года был назначен военный моряк Александр Николаевич Сполатбог. На Петроградскую морскую базу возлагалась ответственность за дислокацию кораблей и судов, а также за принятие мер по обороне города с морских направлений. В первый отряд боевых кораблей базы входило три линкора, три крейсера, миноносцы и пять яхт.

Базу неоднократно упраздняли, переформировывали и вновь создавали. Во времена СССР ЛенВМБ не входила в состав Балтийского флота, а напрямую подчинялась Главнокомандующему ВМФ СССР.

С 1994 года база по подчиненности входит в состав современного Балтийского флота.

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