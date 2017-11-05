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05.11.2017 (18:44)

Разведчики ЗВО отрабатывают новые методики подготовки

Разведчики бригады специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Пскове, приступили к горной подготовке. В учебных мероприятиях принимают участие более 100 военнослужащих.

Военнослужащим предстоит научиться вязать альпинистские узлы, преодолевать горно-штурмовую полосу препятствий различными способами с полной выкладкой с использованием навигационного оборудования, карт и компаса. Каждый разведчик освоит курс специального горного спортивного комплекса, куда включены, в частности, спуск и подъем по скалам со страховкой, преодоление воздушной и водной переправы.

В ходе подготовки разведчики совершенствуют навыки применения альпинистской системы, жумаров, карабинов и веревок с целью преодоления скалистых участков местности различной крутизны и сложности.

Личный состав отработает приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях. Кроме того, разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

За действиями военнослужащих в ходе обучения будут наблюдать расчеты беспилотных летательных аппаратов с применением новейших комплексов разведки «Орлан-10».

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения , Специальная подготовка
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