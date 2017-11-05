05.11.2017 (18:00)

Разведчики ЮВО в рамках занятий по тактической подготовке преодолели штурмовую полосу

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, преодолели штурмовую полосу препятствий в рамках занятий по тактической подготовке за 2017 учебный год.

Военнослужащие преодолевали полосу препятствий в составе разведывательных отделений. На дистанции отрабатывались тактические приемы передвижения в условиях огневого воздействия условного противника. Занятия проводились в полном снаряжении и маскировочных костюмах.

Штурмовая полоса представляет собой 400-метровую дистанцию, включающую более 20 препятствий. Для психологического осложнения на маршруте закладывались взрывпакеты, дымовые шашки и «огневые ловушки», а также прохождение постоянно сопровождали пулеметные очереди обозначаемого противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице