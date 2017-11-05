05.11.2017 (17:27)

Зенитчики ЮВО на Кубани показали школьникам особенности военной службы по защите воздушного пространства

В зенитном ракетном соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!», проведен День открытых дверей, в котором приняли участие более 200 человек.

Для учащихся образовательных заведений края был организован показ вооружения и военной техники (ВВТ), состоящей на вооружении соединения, а также учебных классов с тренажерами по подготовке стрелков-зенитчиков и др.

Школьников ознакомили с размещением и бытом военнослужащих, они осмотрели солдатские общежития, комнаты досуга и бытового обслуживания, после чего для гостей была проведена показательная тренировка по антитеррористической деятельности.

В клубе воинской части гостям рассказали о правилах поступления в военные образовательные организации профессионального образования, правах и обязанностях курсантов, полагающихся им льготах и социальных гарантиях.

В мероприятии приняли участие командование соединения ЮВО, сотрудники военного комиссариата Краснодарского края, начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Денис Баширов.

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