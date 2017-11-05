05.11.2017 (17:04)

Горные разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии провели ночной поиск условных террористов в условиях заснеженного рельефа местности

С разведчиками горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике, проведено ночное тактико-специальное занятие на полигоне в районе населенного пункта Нижний Архыз по поиску условных бандформирований в условиях низких температур и заснеженного рельефа местности.

Удобное расположение горного полигона позволяет отрабатывать учебно-боевые задачи как в лесной, так и в высокогорной местности.

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устройства засад и налетов.

Снайперские пары разведывательного подразделения, в свою очередь, совершенствовали навыки скрытного передвижения и занятия выгодных позиций для нанесения максимального урона противнику.

Особое внимание в ходе занятия было уделено вопросам применения современного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», оснащенного оборудованием системы ГЛОНАСС. Данный комплекс обеспечил военнослужащим речевую радиосвязь, передачу географических координат и текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений.

В тактико-специальном занятии принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц военной техники.

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