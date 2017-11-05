05.11.2017 (16:00)

Разведчики российской военной базы ЮВО в Абхазии показали гостям праздника секреты выживания в экстремальных условиях

Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках празднования Дня военного разведчика продемонстрировали гостям секреты выживания в экстремальных условиях.

В лесистой части полигона «Гудаута» разведчики соединения организовали статический показ более 40 самодельных средств выживания вдали от цивилизации, в т.ч. шалаши, двух и односкатные чумы, силки и капканы для поимки диких животных. Все средства были изготовлены военнослужащими в основном из подручных материалов, легкодоступных в природе.

При показе возможных жилищ военнослужащие продемонстрировали так называемое «зеркало», которое необходимо конструировать рядом с шалашом в условиях низких температур воздуха. Зеркало изготавливается из веток деревьев или куска ткани для отражения тепла от костра в сторону лежанки.

Для показа способов разведения костра специалисты разведки применили осколки от стеклянных бутылок, а также древний маневр – трение деревянной палочки о бревно. Пояснением, для гостей мероприятия, был открыт способ получения огня методом «ловли молнии» при грозе.

В ходе демонстрации способов сбора и добычи воды, а также изготовления самодельных водяных фильтров в условиях дикой природы разведчики отметили необходимость приема 300-350гр. воды в сутки на человека, при отсутствии у него физических нагрузок и без употребления сахара или соли.

Также в ходе мероприятия инструктор по выживанию разведывательного подразделения военной базы рассказал о способах ориентирования на местности с применением подручных средств и окружающей природной среды, в т.ч. определение направления частей света с использованием волоса человека.

Целью познавательного мероприятия являлось ознакомление членов семей военнослужащих со способами выживания в экстремальных условиях, а также методами, применяемыми в ходе боевой подготовки разведчиков.

Всего на мероприятии присутствовали более 200 гостей - жены и дети военнослужащих базы, а также гражданские работники соединения.

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