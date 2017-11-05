05.11.2017 (11:30)

В музее фортификационных сооружений Черноморского флота открылась новая выставка, посвященная событиям 1917 года

В Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота «Михайловская батарея» открылась новая выставка, посвященная 100-летию революционных событий 1917 года в Севастополе и на Черноморском флоте.

Выставка является дополнением к действующей в настоящее время экспозиции «Героический Севастополь» и помимо революционного периода показывает значение черноморского театра военных действий в годы Первой Мировой войны, а также отражает роль самой Михайловской береговой батареи в событиях на Черноморском флоте в феврале-октябре 1917 года.

Михайловская батарея является уникальным фортификационным сооружением, которому в 2017 году исполнился 171 год. В музее представлены экспонаты, относящиеся к обороне Севастополя в период Крымской войны, Первой мировой и Гражданской войнам, обороне и освобождения Севастополя в период Великой Отечественной войны.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице