05.11.2017 (11:30)
В музее фортификационных сооружений Черноморского флота открылась новая выставка, посвященная событиям 1917 года
В Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота «Михайловская батарея» открылась новая выставка, посвященная 100-летию революционных событий 1917 года в Севастополе и на Черноморском флоте.
Выставка является дополнением к действующей в настоящее время экспозиции «Героический Севастополь» и помимо революционного периода показывает значение черноморского театра военных действий в годы Первой Мировой войны, а также отражает роль самой Михайловской береговой батареи в событиях на Черноморском флоте в феврале-октябре 1917 года.
Михайловская батарея является уникальным фортификационным сооружением, которому в 2017 году исполнился 171 год. В музее представлены экспонаты, относящиеся к обороне Севастополя в период Крымской войны, Первой мировой и Гражданской войнам, обороне и освобождения Севастополя в период Великой Отечественной войны.