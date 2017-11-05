05.11.2017 (08:27)

На Камчатке проходит контрольная проверка подразделений ПДСС

На полуострове Камчатка под руководством командующего войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирала Сергея Липилина проходит контрольная проверка подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС).

В ходе проверки будет дана объективная оценка эффективности и слаженности действий личного состава по тревоге, проверены нормативы развертывания дежурных сил и выхода подразделений в районы решения задач.

Военнослужащие отработают действия по вводным в полигонах подготовки, выполнят стрельбу из табельного оружия.

Контрольная проверка подразделений специального назначения камчатской группировки будет проводится в течение недели.

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