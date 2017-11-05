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05.11.2017 (13:00)

Юнармейцы познакомились с азами военно-морской службы в учебном центре Северодвинска

В дни школьных каникул в северодвинском учебном центре подготовки младших специалистов Объединенного учебного центра (ОУЦ) Военно-морского флота России состоялась экскурсия для юнармейцев «Детского морского центра «Североморец». Полгода назад школьники были приняты там в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В казарме учебной роты ребят познакомили с бытовыми условиями личного состава. Командир взвода капитан-лейтенант Игорь Тыченок кратко рассказал о распорядке дня военнослужащих и поддержании внутреннего порядка в подразделении.

Командир роты капитан 3 ранга Александр Залужский провёл для юнармейцев экскурсию по музею учебного центра. Ребята ознакомились с экспонатами времён Великой Отечественной войны, выслушали рассказ о вкладе жителей Архангельской области в общую победу над врагом.

В учебно-тренировочном комплексе юнармейцы стали участниками практических занятий  по отработке упражнений при борьбе за живучесть. Курсанты учебного центра, переодетые в гидрокостюмы, показали им как нужно правильно садиться в спасательный плот с воды.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Юнармия
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