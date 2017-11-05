05.11.2017 (12:30)

Ракетному подводному крейсеру «Тула» исполнилось 30 лет

Сегодня экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) Северного флота «Тула» отмечает 30-летие со дня первого подъема Военно-морского флага на корабле и вступления его в боевой состав ВМФ.

Торжественные мероприятия, посвящённые юбилею, состоялись утром в городе Северодвинске на территории Центра судоремонта «Звёздочка», где на атомной подводной лодке завершаются плановые работы по ремонту и модернизации.

РПКСН проекта 667 БДРМ «Тула» был построен на предприятии Севмаш в Северодвинске в 1987 году. 5 ноября он был зачислен в состав Северного флота. 21 августа 1995 года крейсер получил наименование «Тула», в связи с установлением шефских связей с администрацией Тульской области.

За время службы крейсер прошёл сотни тысяч миль, выполнил задачи дальних походов и боевых дежурств, выполнил десятки успешных пусков межконтинентальных баллистических ракет в том числе, залповую стрельбу по боевому полю Кура на Камчатке и стрельбу на максимальную дальность МБР «Синева» из акватории Баренцева моря в Тихий океан.

После окончания заводского ремонта РПКСН «Тула» продолжит службу в составе подводных сил Северного флота, как составляющая часть морских стратегических ядерных сил государства.

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