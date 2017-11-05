05.11.2017 (12:05)

В Новосибирском высшем военном командном училище прошло торжественное собрание по случаю Дня военного разведчика

В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) прошло торжественное собрание по случаю Дня военного разведчика.

В мероприятии приняли участие начальник Новосибирского высшего военного командного училища полковник Виталий Разгонов, командир отдельной бригады специального назначения Вениамин Нечаев, ветераны, администрация города Новосибирска.

В ходе мероприятия была развернута выставка достижений батальона курсантов (войсковой разведки), технических средств разведки и водолазного снаряжения, а также состоялся концерт с участием танцевальных групп, и вокальных студий города Новосибирска.

Справочно:

5 ноября 2017 года в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 99-летие со дня образования войсковой разведки. В 1918 г. в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде приказом председателя Реввоенсовета Республики Льва Троцкого было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии. С этого дня и ведет свою историю военная разведка. Позже профессиональный праздник был установлен приказом Министра обороны России № 490 от 12 октября 2000 года.

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