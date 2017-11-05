05.11.2017 (11:30)

В Ленинградской морской базе проведено учение с противодиверсионным отрядом

Учение противодиверсионных сил и средств Ленинградской Военно-морской базы Западного военного округа (ЗВО) завершились отработкой освобождения от условных террористов одного из островов Финского залива.

По замыслу учения экипаж катера «Раптор» при выполнении патрулирования в прибрежной зоне, должен обнаружить условную группу террористов. Оценив обстановку отряд ПДСС приступил к высадке, блокированию и уничтожению условного противника. Огнем из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и станковых гранатометов с бортов катера отряду ПДСС была оказана огневая поддержка.

Также на борту катеров находились мобильные группы разминирования, задачей которых стала инженерная разведка линии высадки и зачистка прибрежного участка от противодесантных препятствий, установленных условным противником.

После успешного выполнения учебно-боевых задач и уничтожения диверсионной группы условного противника личный состав отряда ПДСС вернулся к месту постоянной дислокации.

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