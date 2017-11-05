05.11.2017 (11:00)
Свыше 100 военнослужащих по контракту получили специальность оператора цифрового комплекса связи
Свыше 100 военнослужащих по контракту из всех военных округов и частей центрального подчинения завершили полугодовой курс обучения в Учебном центре (инженерно-техническом) Военной Академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного в г. Гатчина Ленинградской области.
Младших специалистов войск связи готовили специально для работы на новейших цифровых телекоммуникационных комплексах «Редут-2УС», поступающих в войска по программе перевооружения. Военнослужащие изучили тактико-технические характеристики (ТТХ) комплекса, а также отработали практические навыки в ходе тактико-специальных занятий.
Курсантам предстояло выполнить нормативы по развертыванию аппаратных, их маскировке, передать цифровые данные в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника в обстановке, максимально приближенной к боевой.
После окончания обучения и сдачи выпускных квалификационных экзаменов военнослужащие получили специальность оператора цифрового комплекса связи и уже в ноябре будут направлены в войска для дальнейшего прохождения военной службы.