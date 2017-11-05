05.11.2017 (09:49)

Экипажи армейской авиации уничтожили противника на полигоне под Тверью

В Тверской области в авиацентре армейской авиации Воздушно-космических сил проведено командно-штабное учение, входе которого экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ми-35М уничтожили наземные цели на полигоне, обозначающие объекты противника.

Летный состав действовал в составе штатных пар. Авиационный удар наносился с использованием неуправляемого ракетного вооружения и авиационной пушки.

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 в ходе учения отработали задачи поисково-спасательного обеспечения, выполнив поиск и эвакуацию условного пострадавших.

Всего в командно-штабном учении было задействовано до 10 экипажей армейской авиации ВКС.

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