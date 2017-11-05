05.11.2017 (08:20)

В ВВО проведены занятия по безопасности вождения с военнослужащими - владельцами личного транспорта

В Восточном военном округе сотрудниками военных автоинспекций проведены занятия с военнослужащими - владельцами личного автотранспорта по безопасному вождению на дорогах общего пользования и оборудованию машин согласно сезонным требованиям.

В ходе занятий военнослужащим довели о том, что личный транспорт должен быть оборудован зимними автомобильными шинами, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, буксировочным тросом и запасным колесом.

Кроме того, водителям личного транспорта напомнили правила безопасного вождения личного транспорта в условиях гололеда и снежного наката с приведением статистики о ДТП в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока в зимнем периоде эксплуатации автотранспорта.

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