05.11.2017 (07:55)

В ВВО возобновили подготовку военных водителей

Первые 40 военных водителей завершили программу обучения в окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае.

Военнослужащие прошли обучение на автодроме по трем программам подготовки, продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.

Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами по категориям С, СЕ, D, для обучения используются автомобили Урал, автобусы ПАЗ и прицепы.

Военнослужащие помимо общей программы обучения отрабатывают и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства при движении по труднопроходимой местности.

Напомним, в текущем году после длительного перерыва на базе ОУЦ ВВО была возобновлена подготовка военных водителей.

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