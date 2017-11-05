05.11.2017 (07:55)
В ВВО возобновили подготовку военных водителей
Первые 40 военных водителей завершили программу обучения в окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае.
Военнослужащие прошли обучение на автодроме по трем программам подготовки, продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.
Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами по категориям С, СЕ, D, для обучения используются автомобили Урал, автобусы ПАЗ и прицепы.
Военнослужащие помимо общей программы обучения отрабатывают и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства при движении по труднопроходимой местности.
Напомним, в текущем году после длительного перерыва на базе ОУЦ ВВО была возобновлена подготовка военных водителей.