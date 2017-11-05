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05.11.2017 (07:05)

В Чите наградили школьников за активное участие в военно-патриотическом движении «Юнармия»

Вручение почётных грамот учащимся общеобразовательных школ за активное участие в военно-патриотическом движении «Юнармия» состоялось в  штабе общевойскового объединения, дислоцированного в Чите (Забайкальский край). В мероприятии приняли участие более 40 юнармейцев.

В торжественном мероприятии приняли участие представители командования общевойскового объединения округа, ветераны военной службы, а также музыканты военного оркестра и военнослужащие роты почетного караула. 

Награды вручил заместитель командующего общевойскового объединения по работе с личным составом полковник Андрей Титов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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