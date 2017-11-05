05.11.2017 (00:00)

Министр обороны Российской Федерации поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 ноября 2017 г. № 650

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Дорогие ветераны!

5 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.

На протяжении всей своей истории военная разведка играет особую роль в укреплении обороноспособности нашего государства. В годы суровых испытаний и в мирное время она своевременно обеспечивает руководство страны полной и достоверной информацией, необходимой для принятия важнейших решений.

На современном этапе военные разведчики достойно продолжают славные традиции старших поколений. В сложных условиях, нередко с риском для жизни, успешно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов России, вносят неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высочайший профессионализм, исключительную выдержку и личное мужество.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!

Благодарю за самоотверженную службу, честную и добросовестную работу.

Желаю крепкого здоровья, счастья, новых достижений на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу



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