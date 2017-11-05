05.11.2017 (00:00)
Министр обороны Российской Федерации поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 ноября 2017 г. № 650
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Дорогие ветераны!
5 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.
На протяжении всей своей истории военная разведка играет особую роль в укреплении обороноспособности нашего государства. В годы суровых испытаний и в мирное время она своевременно обеспечивает руководство страны полной и достоверной информацией, необходимой для принятия важнейших решений.
На современном этапе военные разведчики достойно продолжают славные традиции старших поколений. В сложных условиях, нередко с риском для жизни, успешно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов России, вносят неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высочайший профессионализм, исключительную выдержку и личное мужество.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!
Благодарю за самоотверженную службу, честную и добросовестную работу.
Желаю крепкого здоровья, счастья, новых достижений на благо Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу