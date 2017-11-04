04.11.2017 (22:30)
В День народного единства для суворовцев из Екатеринбурга устроили день национальной еврейской кухни
В День народного единства для воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища устроили день еврейской национальной кухни.
В праздничное меню были включены разнообразные блюда: суп с рисом и клецками, плов в мешочке, а также древний еврейский суп-жаркое хамин.
Ребятам рассказали про главный праздник евреев — день Святой субботы Шаббат. Артисты культурного центра «Менора» исполнили народные песни и показали израильский танец. Суворовцы участвовали в конкурсах, разгадывали загадки и отвечали на вопросы про еврейские обычаи. Ранее в училище были проведены дни русской и азербайджанской кухни.
Дни национальной кухни проводятся один раз в месяц в воинских частях и образовательных учреждениях Центрального военного округа с целью разнообразия питания, сплочения воинских коллективов, укрепления их морального и боевого духа.