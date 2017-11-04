04.11.2017 (22:30)

В День народного единства для суворовцев из Екатеринбурга устроили день национальной еврейской кухни



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В День народного единства для суворовцев из Екатеринбурга устроили день национальной еврейской кухни

В День народного единства для воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища устроили день еврейской национальной кухни.

В праздничное меню были включены разнообразные блюда: суп с рисом и клецками, плов в мешочке, а также древний еврейский суп-жаркое хамин.

Ребятам рассказали про главный праздник евреев — день Святой субботы Шаббат. Артисты культурного центра «Менора» исполнили народные песни и показали израильский танец. Суворовцы участвовали в конкурсах, разгадывали загадки и отвечали на вопросы про еврейские обычаи. Ранее в училище были проведены дни русской и азербайджанской кухни.

Дни национальной кухни проводятся один раз в месяц в воинских частях и образовательных учреждениях Центрального военного округа с целью разнообразия питания, сплочения воинских коллективов, укрепления их морального и боевого духа.

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