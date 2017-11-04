04.11.2017 (21:31)

Парк «Патриот» развивает клубные формирования

В сентябре в парке «Патриот» были созданы клубные формирования – клубы по интересам. Они представляют собой добровольные объединения молодых людей, основанные на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и техническим творчеством, в совместной деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также на единстве стремления подрастающего поколения к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни и организации разумного досуга и отдыха.

Во главе каждого из клубов стоят наиболее опытные сотрудники парка «Патриот», обладающие необходимыми знаниями и практическими навыками. А состав участников формируется, главным образом, из числа молодых людей, проявляющих интерес к той или иной сфере деятельности или имеющих соответствующее хобби. Все мероприятия в новых клубах проводятся в нерабочее время, как правило, на территории парка «Патриот» или вовне его.



Среди первенцев клубных формирований: стрелковый и футбольный клубы, клубы городошного спорта, «Зелёный патруль» и реконструкции военно-исторических событий, а также поиска и реставрации объектов военно-технической истории (ОВТИ).



Как рассказал начальник отдела по организации деятельности клубных формирований Андрей Поединок, останавливаться на достигнутом парк «Патриот» не намерен, и скоро в нём появятся новые клубы по интересам.

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