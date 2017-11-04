04.11.2017 (21:19)

В Татарстане возложили цветы к Вечному огню в рамках празднования Дня народного единства

В столице Республики Татарстан состоялся митинг с возложением цветов и венков к Вечному огню, посвященный Дню народного единства.

В нем приняли участие представители правительства, военного комиссариата, Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, юнармейцы, общественные деятели и жители региона.

По завершению митинга её участники были приглашены на гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», посвященный празднику.

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