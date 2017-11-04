04.11.2017 (20:40)
Дети военнослужащих российской военной базы в Таджикистане приняли участие в концерте, посвященном Дню народного единства
Дети военнослужащих российской военной базы в Таджикистане приняли участие в концерте, который прошел в Центре русской культуры в Душанбе и был посвящен Дню народного единства России.
Гости смогли послушать русские народные песни и посмотреть национальные танцы в исполнении воспитанников воскресной школы при войсковом храме соединения. Также все присутствующие приняли участие в мастер-классе по раскрашиванию глиняных игрушек и посуды в традиционных старорусских стилях гжель и хохлома.
Справочно:
201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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