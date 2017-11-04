04.11.2017 (19:10)

Более 300 воспитанников Петрозаводского ПКУ принесли торжественную клятву кадета

Более 300 воспитанников Петрозаводского президентского кадетского училища (ПКУ) приняли торжественную клятву кадета. Церемония посвящения прошла на территории учебного заведения в присутствии родителей воспитанников, офицеров штаба Западного военного округа, представителей Минобороны России и правительства Карелии.

С 1 сентября в училище начали обучение 362 воспитанника 5–7 классов по 120 человек на курсе. Каждый последующий год будет проводиться набор учебного курса пятых классов по 120 человек. К 1 сентября 2020 года количество обучающихся должно достигнуть более 800 человек.

Образовательная программа училища базируется на классическом школьном образовании, но с углубленным изучением всех предметов, а также с занятиями по военным дисциплинам и урокам по всем направлениям дополнительного образования, включая техническое и художественно-эстетическое.

В Петрозаводском ПКУ обучаются кадеты из 49 субъектов Российской Федерации, в том числе более 150 ребят из Карелии. 13 поступивших в училище — дети, оставшиеся без попечения родителей, 52 ребенка — из неполных семей.

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