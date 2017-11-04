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04.11.2017 (18:38)

Военнослужащие соединения спецназначения ЦВО в Самарской области совершили около 12 тыс. прыжков с парашютом в летнем периоде обучения

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, совершили около 12 тыс. прыжков с парашютом в летнем периоде обучения.

Десантирования выполнялись в дневное и ночное время. Около 85 %. прыжков осуществлялось с парашютами Д-10 с высот от 800 до 1200 метров. Наиболее подготовленные спецназовцы совершали экстремальные прыжки с парашютными системами «Арбалет-2» с высот менее 500 и более 4000 метров.

Военнослужащие за выполнение прыжков с парашютом в зависимости от количества, условий и характера их совершения получат надбавку к денежному довольствию в соответствии Приказом Министра обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Воздушно-десантные войска , Центральный военный округ , Специальная подготовка , Спецназ
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