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04.11.2017 (17:49)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Торжественное мероприятие в гарнизонном офицерском клубе посетили около 1000 военнослужащих и гражданского персонала ОГРВ ПРРМ, а также членов их семей.

Концертную программу открыли солисты художественных коллективов Приднестровья исполнением музыкальных и танцевальных номеров. Главным событием праздничного концерта стало выступление группы «ДоРеДоС» — победителя международного музыкального конкурса «Новая волна-2017».

Командование ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает культурные и спортивные мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Концерты
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