04.11.2017 (17:49)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Торжественное мероприятие в гарнизонном офицерском клубе посетили около 1000 военнослужащих и гражданского персонала ОГРВ ПРРМ, а также членов их семей.
Концертную программу открыли солисты художественных коллективов Приднестровья исполнением музыкальных и танцевальных номеров. Главным событием праздничного концерта стало выступление группы «ДоРеДоС» — победителя международного музыкального конкурса «Новая волна-2017».
Командование ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает культурные и спортивные мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации.
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