04.11.2017 (16:50)

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов в Сирии

Воздушно-космические силы России продолжают оказывать помощь сирийским правительственным войскам в разгроме формирований международной террористической организации ИГИЛ.

4 ноября 2017 г. дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

Целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГИЛ.

Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.



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