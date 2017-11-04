04.11.2017 (16:00)

Представители командования Балтийского флота почтили память военнослужащих, павших в годы Великой Отечественной войны

В Калининграде у памятника воинам-гвардейцам прошел торжественный митинг, посвященный Дню народного единства.

В мероприятии приняли участие представители командования Балтийского флота (БФ), правительства Калининградской области и администрации Калининграда, ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, Военно-Морского Флота, военнослужащие Калининградского гарнизона, жители и гости столицы янтарного края.

Участники возложили венки и цветы к подножию памятника, почтив память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны при штурме Кенигсберга. В завершение торжественного мероприятия рота Почётного караула Балтийского флота прошла торжественным маршем, отдав дань уважения павшим героям.

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