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04.11.2017 (15:47)

Более 200 школьников Кабардино-Балкарии вступили в ряды Юнармии

В Кабардино-Балкарской Республике более 200 школьников пополнили ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Церемония посвящения в юнармейцы состоялась в Нальчике у стелы «Нальчик — город воинской славы».

В торжественных мероприятиях приняли участие представители военного комиссариата Кабардино-Балкарии, ветеранских организаций, департамента образования администрации Нальчика, а также учащиеся школ города.

Начальник отдела по подготовке граждан к военной службе Хадис Мирзоев вместе с председателем городского Совета ветеранов Мустафой Абдулаевым обратились к юнармейцам с напутственными словами.

Ранее, 1 сентября, юнармейцами стали около 100 школьников. На данный момент гордиться званием «юнармеец» могут более 300 нальчан.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Министерства обороны Российской Федерации при поддержке Президента России Владимира Путина.

Всего на территории Южного военного округа в рядах Юнармии состоит около 28 тыс. ребят.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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