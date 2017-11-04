04.11.2017 (15:42)

В мотострелковом соединении ЮВО в Волгограде проводится прием и углубленное изучение молодого пополнения

Около 200 новобранцев уже пополнили мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгограде, в ходе осенней призывной кампании. Это молодые люди, призванные из Курганской, Псковской, Московской, Курской областей, республик Мордовия и Удмуртия.

В соединении была проведена большая подготовительная работа. По прибытии новобранцы ставятся на все виды довольствия и распределяются по подразделениям, при этом учитывается образовательный уровень, состояние здоровья, специальность, общее развитие, особенности характера и другие сведения.

Параллельно с обучением начальной военной и общевойсковой подготовке под руководством наиболее опытных командиров с молодым пополнением активно работают войсковые психологи и военные медики. Их задача — комплексно изучить новобранцев и подготовить рекомендации по организации учебного процесса и воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей.

На сегодняшний день изучено более 150 новобранцев. По данным психологов, свыше 70% из них сделали осознанный выбор в пользу военной службы и освоения воинской специальности. Для 25% от общего числа изученных молодых людей этот выбор обусловлен еще и желанием в дальнейшем продолжить военную службу по контракту.

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