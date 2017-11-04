04.11.2017 (15:40)

В День народного единства в областных центрах, расположенных на территории ЗВО, проводятся акции «Военная служба по контракту — твой выбор!»

В День народного единства во всех областных центрах, расположенных в границах Западного военного округа (ЗВО), представители пунктов отбора на военную службу по контракту проводят акции «Военная служба по контракту — твой выбор!».

Посетители мероприятий смогут зарегистрироваться в качестве кандидатов на военную службу по контракту, получить квалификационную консультацию специалистов и узнать об условиях прохождения военной службы.

На мобильных пунктах у обратившихся граждан будет возможность не только подобрать вакантную воинскую должность для проведения отбора, но и установить свои способности к той или иной воинской специальности на автоматизированном рабочем месте «Отбор-В».

При проведении мероприятий можно будет также ознакомиться с образцами современного обмундирования военнослужащего Вооруженных Сил России, получить консультации по вопросам денежного довольствия и продовольственного обеспечения.

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