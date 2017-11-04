04.11.2017 (15:20)

Более 40 юнармейцев из разных регионов России в дни школьных каникул посетили легендарный крейсер «Аврора»

Более 40 юнармейцев из Ставропольского края, Удмуртии, Тульской и Смоленской областей при содействии командования войсками Западного военного округа (ЗВО) смогли побывать на легендарном крейсере «Аврора».

Во время посещения корабля номер один сотрудники музея провели для детей познавательную экскурсию. Юным гостям «Авроры» рассказали об истории появления крейсера, его участии в сражениях и героических подвигах команды. Кроме того, экскурсоводы раскрыли детям тайну — что же все-таки снится крейсеру «Аврора» в час, когда утро встает над Невой.

За время пребывания в Санкт-Петербурге юнармейцы также посетят с экскурсией Центральный военно-морской музей, Военно-медицинский музей, Военно-исторический музей артиллерии инженерных войск и войск связи, в завершение ознакомятся с достопримечательностями северной столицы.

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