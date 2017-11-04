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04.11.2017 (15:05)

На территории российской военной базы в Южной Осетии пройдет День открытых дверей и праздничный концерт

Сегодня, в День народного единства, в российской военной базе, дислоцированной на территории Южной Осетии, пройдет День открытых дверей. Военнослужащих посетят школьники и жители Цхинвала.

В ходе экскурсии учеников ознакомят с условиями жизни и быта военнослужащих, особенностями боевой учебы и несения дежурств.

В парке боевых машин ребята осмотрят модернизированные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, современные учебные корпуса, оборудованные по новым стандартам, солдатскую столовую и казарму. Военнослужащие разведывательного подразделения проведут показательные выступления по ножевому и армейскому рукопашному бою.

Праздничное мероприятие завершится выступлением творческих коллективов российского соединения и Южной Осетии в современном культурно-досуговом центре.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Южная Осетия , Концерты
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